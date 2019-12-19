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Общество

Президент РФ назвал меры по изменению зарплат в здравоохранении

В России для того, чтобы изменить зарплаты в сфере здравоохранения, необходимо избавиться от существующей разницы в доходах главврачей и рядовых сотрудников и создать единый подход к базовой ставке и стимулирующим выплатам по всей стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Путин подчеркнул, что, во-первых, необходимо избавиться от несправедливой дифференциации зарплат медработников. Во-вторых, необходимо сделать базовую ставку постоянного оклада единой по всей стране. Сейчас, по словам президента, в разных регионах она варьируется от 30 до 50%. В-третьих, необходимо создать единый подход к стимулирующим выплатам. Речь, в том числе, идёт о стимулирующих выплатах за количество принятых больных, выездов к больным.

По мнению президента, как только все эти параметры будут приведены в порядок, в сфере здравоохранения произойдут изменения.

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