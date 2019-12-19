Вспышка оспы среди овец и коз зафиксирована в Псковской области

16:38, 19 декабря 2019, ПАИ

Перемещение животных без электронных ветеринарных сопроводительных документов привело к вспышке оспы овец и коз в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Вирус обнаружен в крестьянском фермерском хозяйстве в Пушкиногорском районе. По информации комитета по ветеринарии Псковской области, на момент заболевания на территории крестьянского фермерского хозяйства содержалось 1000 голов мелкого рогатого скота, из них заболело 200 овец, пало 100 голов.

В адрес хозяйства за 2018 год поступило всего 30 убойных голов мелкого рогатого скота, в 2019 году животные не поступали. Этот факт подтверждает, что поступление животных без ветеринарных сопроводительных документов в результате привело к распространению опасного заболевания.