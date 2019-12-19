0
17:21
ФОТОФАКТ: Автомобиль вспыхнул на перекрёстке улиц Коммунальная и Западная в Пскове
10:03
Из-за шторма «Ласточка» Псков - Петербург опоздала на несколько часов
16:15
98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области
13:24
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
13:45
Новые деревья взамен вырубленных у Святогорского монастыря посадят весной
09:56
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
18:19
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
Еще новости
Происшествия

Вспышка оспы среди овец и коз зафиксирована в Псковской области

Перемещение животных без электронных ветеринарных сопроводительных документов привело к вспышке оспы овец и коз в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Вирус обнаружен в крестьянском фермерском хозяйстве в Пушкиногорском районе. По информации комитета по ветеринарии Псковской области, на момент заболевания на территории крестьянского фермерского хозяйства содержалось 1000 голов мелкого рогатого скота, из них заболело 200 овец, пало 100 голов.

В адрес хозяйства за 2018 год поступило всего 30 убойных голов мелкого рогатого скота, в 2019 году животные не поступали. Этот факт подтверждает, что поступление животных без ветеринарных сопроводительных документов в результате привело к распространению опасного заболевания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Автомобиль вспыхнул на перекрёстке улиц Коммунальная и Западная в Пскове
19 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Автомобиль вспыхнул на перекрёстке улиц Коммунальная и Западная в Пскове
Из-за шторма «Ласточка» Псков - Петербург опоздала на несколько часов
19 декабря 2019
Из-за шторма «Ласточка» Псков - Петербург опоздала на несколько часов
98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области
18 декабря 2019
98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
18 декабря 2019
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
Новые деревья взамен вырубленных у Святогорского монастыря посадят весной
17 декабря 2019
Новые деревья взамен вырубленных у Святогорского монастыря посадят весной 1
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
17 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
13 декабря 2019
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
13 декабря 2019
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев

Идет загрузка...