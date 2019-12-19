Более 1,2 тысячи псковичей состоят на учете в УМВД

17:03, 19 декабря 2019, ПАИ

В настоящее время на различных видах учета в УМВД России по Пскову состоят 1 тысяча 201 человек, в УФСИН – 1 тысяча 80 осужденных. В основном это пьющие и неработающие граждане, ранее неоднократно судимые. Об этом было объявлено на городском заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Отмечалось, что в течение года состоялось несколько выездных заседаний комиссии и проведены профилактические беседы с людьми из «групп риска». Зачастую они нуждаются в помощи в трудоустройстве и в вопросах жилья.

Кроме того, сотрудники полиции в течение года провели множество мероприятий, направленных на профилактику разного рода преступлений: «Уклонист», «Нелегал», «Надзор», «Букет», «Улица» и другие.