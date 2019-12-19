Ушедшего из дома опекунов подростка ищут следователи в Пскове

16:51, 19 декабря 2019, ПАИ

В Псковском районе следователи устанавливают местонахождение 17-летнего Дмитрия Васильева, который ушел из дома 14 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.

Подросток живет с опекунами в деревне Ваулино на улице Строительной, 2Б. В субботу он взял личные вещи и покинул дом, до настоящего времени не установлено, где он может находиться.

До 1 декабря 2019 года молодой человек учился в Псковском кооперативном техникуме и проживал в общежитии.

Приметы: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка модельная, глаза серые, большие множественные шрамы от фурункулов на коленях и животе.

Был одет в зимнюю куртку темно-синего цвета, толстовку с надписью, узкие джинсы на резинке внизу, рубашку в красную клетку, кеды темного цвета.

Лицам, располагающим сведениями об обстоятельствах исчезновения мальчика или о его местонахождении, необходимо сообщить в следственный отдел в Пскове по телефону: (8112) 290-634.