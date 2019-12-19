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Общество

9 тяжких преступлений на бытовой почве зафиксированы в Пскове

В Пскове с начала года произошли 9 тяжких преступлений на бытовой почве, раскрыто 13 с учетом перешедших преступлений в прошлом году. Об этом было объявлено на городском заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Специалисты отметили, что выявление фактов домашнего насилия входит в зону ответственности участковых уполномоченных. Сложность в этой работе заключается в том, что основная масса правонарушений такого характера остается неизвестной для правоохранительных органов, за исключением случаев, когда нанесен тяжкий вред здоровью.

Домашние ссоры в основном происходят во время распития спиртных напитков, добавил представитель правоохранительных органов.

Кроме того, с января по ноябрь текущего года по линии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав выявлены 632 административных правонарушения по статье «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». На учете в комиссии состоят 177 неблагополучных семей, где родители злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут аморальный образ жизни и пренебрегают интересами детей. С целью раннего выявления таких семей и контроля систематически проводятся межведомственные рейды. За 11 месяцев этого года проведены 39 рейдов, в ходе которых посещено 386 семей.

С целью совершенствования этой деятельности ответственным ведомствам рекомендовано продолжить отработку жилого сектора и лиц, состоящих на учете, привлекать к этой работе народных дружинников. На родительских собраниях в школах провести тематические семинары, а управлению культуры совместно с управлением образования - запланировать на 2020 год мероприятия, направленные на формирование культуры семейных отношений.

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