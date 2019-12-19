Соревнования прошли в обновленном школьном спортзале в Усвятах

17:56, 19 декабря 2019, ПАИ

19 декабря в обновленном спортзале средней школы в Усвятах прошли спортивные соревнования «Веселые старты». В них приняли участие ученики седьмых и восьмых классов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Активисты местного отделения «Единой России» Олег Емельянов и Елена Грибалева поздравили учеников и преподавателей школы с открытием обновленного спортзала и подарили им от партии ракетки и шарики для тенниса, бадминтон, дартс с дротиками, два секундомера и свистки.

Заместитель главы Усвятского района, секретарь первичного отделения партии Светлана Ермакова пожелала ребятам спортивных успехов и новых побед. «Приходите к нам и с пользой для здоровья проводите своё свободное время, ведь у нас работает много спортивных секций», - сказала она школьникам.

В спортзале средней школы в Усвятах был проведён капитальный ремонт в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт». На эти цели из федерального и регионального бюджетов был выделен 1 миллион рублей.