В Пскове прошел новогодний праздник для особенных ребят

19:30, 19 декабря 2019, ПАИ

19 декабря состоялся новогодний праздник, на котором собрались 87 детей с особенностями в развитии из нескольких детских учреждений: Бельско-Устьенского и Бобровского детских домов-интернатов, Центра специального образования №2, Порховской, Опочецкой и Красногородской коррекционных школ-интернатов и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Гдовского района. Также в празднике поучаствовали ребята из коррекционной школы № 5 города Пскова, подопечные Всероссийского общества слепых и общества инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном отделении Российского Детского фонда.

фото Псковского областного отделения Российского Детского фонда

Все гости праздника собрались в Городском культурном центре, где их ждал подарок от артистов – яркое новогоднее представление «Как Миньоны Новый год встречали». Дети играли, танцевали, водили хороводы вокруг вращающейся ёлочки и оживающих декораций. А в конце всех ждала дискотека от диджея, которая сделал праздник незабываемым.

фото Псковского областного отделения Российского Детского фонда

Завершением праздничной программы стало вручение сладких подарков от Деда Мороза и Снегурочки. Порадовать детей сладостями получилось благодаря поддержке благотворителей, выделивших средства на приобретение сладких подарков.

фото Псковского областного отделения Российского Детского фонда

Перед обратной дорогой домой дети подкрепились в кафе.

От имени юных подопечных Детский фонд благодарит всех, кто помог в организации новогоднего праздника для детей с особенностями в развитии.