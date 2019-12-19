0
17:44
Сроки реконструкции улицы Яна Фабрициуса срываются в Пскове
16:21
550 млрд рублей выделят регионам дополнительно на первичное звено здравоохранения
15:00
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
14:20
ФОТОФАКТ: Реставрационные работы идут в здании художественно-промышленной школы Фан-дер-Флита в Пскове
14:00
Около 10 тысяч псковичей прошли обследования в новом врачебно-физкультурном диспансере
13:48
Путин: Отказ от участия в праздновании Дня Победы в Москве будет ошибкой для стран СНГ
13:23
В Пскове организовали трансляцию пресс-конференции президента (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

В Пскове прошел новогодний праздник для особенных ребят

19 декабря состоялся новогодний праздник, на котором собрались 87 детей с особенностями в развитии из нескольких детских учреждений: Бельско-Устьенского и Бобровского детских домов-интернатов, Центра специального образования №2, Порховской, Опочецкой и Красногородской коррекционных школ-интернатов и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Гдовского района. Также в празднике поучаствовали ребята из коррекционной школы № 5 города Пскова, подопечные Всероссийского общества слепых и общества инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном отделении Российского Детского фонда.

фото Псковского областного отделения Российского Детского фонда

Все гости праздника собрались в Городском культурном центре, где их ждал подарок от артистов – яркое новогоднее представление «Как Миньоны Новый год встречали». Дети играли, танцевали, водили хороводы вокруг вращающейся ёлочки и оживающих декораций. А в конце всех ждала дискотека от диджея, которая сделал праздник незабываемым.

фото Псковского областного отделения Российского Детского фонда

Завершением праздничной программы стало вручение сладких подарков от Деда Мороза и Снегурочки. Порадовать детей сладостями получилось благодаря поддержке благотворителей, выделивших средства на приобретение сладких подарков.

фото Псковского областного отделения Российского Детского фонда

Перед обратной дорогой домой дети подкрепились в кафе.

От имени юных подопечных Детский фонд благодарит всех, кто помог в организации новогоднего праздника для детей с особенностями в развитии.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

Сроки реконструкции улицы Яна Фабрициуса срываются в Пскове
19 декабря 2019
Сроки реконструкции улицы Яна Фабрициуса срываются в Пскове
550 млрд рублей выделят регионам дополнительно на первичное звено здравоохранения
19 декабря 2019
550 млрд рублей выделят регионам дополнительно на первичное звено здравоохранения
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
19 декабря 2019
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
ФОТОФАКТ: Реставрационные работы идут в здании художественно-промышленной школы Фан-дер-Флита в Пскове
19 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Реставрационные работы идут в здании художественно-промышленной школы Фан-дер-Флита в Пскове
Около 10 тысяч псковичей прошли обследования в новом врачебно-физкультурном диспансере
19 декабря 2019
Около 10 тысяч псковичей прошли обследования в новом врачебно-физкультурном диспансере
Путин: Отказ от участия в праздновании Дня Победы в Москве будет ошибкой для стран СНГ
19 декабря 2019
Путин: Отказ от участия в праздновании Дня Победы в Москве будет ошибкой для стран СНГ
В Пскове организовали трансляцию пресс-конференции президента (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 декабря 2019
В Пскове организовали трансляцию пресс-конференции президента (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Николай Цветков: Пресс-конференции президента - хороший срез общественного мнения
19 декабря 2019
Николай Цветков: Пресс-конференции президента - хороший срез общественного мнения

Идет загрузка...