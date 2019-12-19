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Происшествия

В Москве совершено нападение на приемную ФСБ

Трое неизвестных ворвались в 18:10 в здание приемной ФСБ на улице Кузнецкий мост, дом №23 в Москве. Об этом сообщает RT.

Напавшие сразу же открыли огонь. Двое из них были убиты в перестрелке с охраной приемной. Третий из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной.

Затем стрелок добежал до конца улицы Кузнецкий мост, завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь. Далее нападавший двинулся по улице Большая Лубянка, где забаррикадировался в одном из помещений дома №2.

Прибывшие туда бойцы центра спецназначения ФСБ и ОМОН в ходе перестрелки ликвидировали преступника в 19:15.

Личности напавших на приемную ФСБ устанавливаются. По предварительным данным, произошедшее квалифицируется как теракт; СК возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

О стрельбе в центре Москвы стало известно около 18:17 19 декабря. На Лубянской площади работает полиция: движение по дороге перекрыто, людей эвакуируют.

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