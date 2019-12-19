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Общество

В Пскове и Псковском районе повышенную пенсию получают 687 сельских пенсионеров

Управление ПФР в городе Пскове и Псковском районе напоминает что, с 2019 года вступили в силу законодательные поправки о дополнительной поддержке для жителей села. Они предусматривают повышение на 25% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности. Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении, в городе Пскове и Псковском районе повышенную пенсию получают 687 сельских пенсионеров.

Право на надбавку предоставляется неработающим пенсионерам, которые живут на селе и имеют не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Прибавка к пенсии сельских пенсионеров с 1 января 2019 года составляет: у получателей пенсии по старости - 1333 рублей в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу– 667 рублей в месяц.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и др. – всего более 500 профессий.

Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

Перерасчет пенсии с учетом повышенной фиксированной выплаты происходит беззаявительно, по документам, которые есть в выплатном деле пенсионера. При этом пенсионер может обратиться в территориальный орган ПФР и представить дополнительные документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату к пенсии.

При обращении до конца 2019 года перерасчет буден сделан с 01 января 2019. В случае более поздней подачи заявления, пенсия повышается с месяца, следующего за месяцем обращения.

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