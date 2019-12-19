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Соцсфера

Псковские полицейские рассказали юным горожанам об опасности наркотиков

В Пскове полицейские побывали в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. С воспитанниками была проведена беседа о важной роли здорового образа жизни и об умении противостоять вредным привычкам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Оперуполномоченный по особо важным делам УМВД России по Псковской области Павел Белик рассказал ребятам о проблемах, связанных с вовлечением несовершеннолетних в противоправные деяния, вреде потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также об установленной законом административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В завершение встречи гость из полиции поздравил собравшихся с наступающими новогодними праздниками и пожелал подопечным вести здоровый образ жизни и активно заниматься спортом.

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