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Общество

Пенсионерам объяснили, когда выгоднее увольняться с работы

Работающим пенсионерам с финансовой точки зрения выгоднее увольняться в конце месяца. После прекращения трудовой деятельности их пенсию пересчитывают с учетом пропущенной индексации, рассказал RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Фото: ПАИ

По его словам, месяц увольнения считается рабочим независимо от того, сколько дней пенсионер фактически отработал. Поэтому при увольнении в конце месяца человек получает зарплату за весь отработанный период, а перерасчет пенсии производится с 1-го числа следующего месяца.

«Месяц увольнения в любом случае считается рабочим, независимо от того, отработал пенсионер один день или 20. Поэтому с финансовой точки зрения выгоднее увольняться в конце месяца, например 28–30-го числа — так пенсионер получит полную зарплату за отработанный период, а перерасчет пенсии будет осуществлен с 1-го числа следующего месяца», — объяснил Поздняков.

При этом повышенная пенсия с доплатой за переходный период фактически начинает выплачиваться со второго месяца после увольнения.

Работодатель обязан передать сведения о прекращении трудовых отношений в Социальный фонд России не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа. После получения информации СФР принимает решение о перерасчете пенсии в течение 30 календарных дней.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что максимальная страховая пенсия по старости в 2027 году может превысить 77 тыс. рублей. По его словам, страховые пенсии будут индексироваться дважды в год, а после апрельского повышения стоимость одного пенсионного коэффициента составит 168,57 рубля.

Ранее мы писали о том, какие доплаты положены пенсионерам.

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