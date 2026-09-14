Пенсионерам объяснили, когда выгоднее увольняться с работы

15:02, 14 сентября 2026, ПАИ

Работающим пенсионерам с финансовой точки зрения выгоднее увольняться в конце месяца. После прекращения трудовой деятельности их пенсию пересчитывают с учетом пропущенной индексации, рассказал RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По его словам, месяц увольнения считается рабочим независимо от того, сколько дней пенсионер фактически отработал. Поэтому при увольнении в конце месяца человек получает зарплату за весь отработанный период, а перерасчет пенсии производится с 1-го числа следующего месяца.

«Месяц увольнения в любом случае считается рабочим, независимо от того, отработал пенсионер один день или 20. Поэтому с финансовой точки зрения выгоднее увольняться в конце месяца, например 28–30-го числа — так пенсионер получит полную зарплату за отработанный период, а перерасчет пенсии будет осуществлен с 1-го числа следующего месяца», — объяснил Поздняков.

При этом повышенная пенсия с доплатой за переходный период фактически начинает выплачиваться со второго месяца после увольнения.

Работодатель обязан передать сведения о прекращении трудовых отношений в Социальный фонд России не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа. После получения информации СФР принимает решение о перерасчете пенсии в течение 30 календарных дней.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что максимальная страховая пенсия по старости в 2027 году может превысить 77 тыс. рублей. По его словам, страховые пенсии будут индексироваться дважды в год, а после апрельского повышения стоимость одного пенсионного коэффициента составит 168,57 рубля.

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