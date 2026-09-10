Как многодетной семье получить компенсацию за обучение, рассказали псковичам

12:40, 10 сентября 2026, ПАИ

Стопроцентную компенсацию стоимости платного обучения в учреждениях среднего профессионального и высшего образования могут получить дети из многодетных семей в Псковской области. О механизме получения этой меры поддержки рассказал заместитель министра образования региона Сергей Николаев в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

По его словам, компенсация предоставляется ежегодно. «Если ребёнок из многодетной семьи поступил на платное обучение, то ежегодно органы социальной защиты эту стоимость стопроцентно компенсируют», – сказал Сергей Николаев.

Чтобы получить компенсацию, родителям необходимо собрать документы. «Для этого необходимо взять договор об обучении с учреждением профессионального образования, документы об оплате и с ними идти в учреждение социальной защиты. Они полностью компенсируют стопроцентную оплату», – пояснил заместитель министра.

Он напомнил, что в сфере образования региона действует целый комплекс мер поддержки для семей с детьми. Среди них – компенсация стоимости за присмотр и уход в детских садах для многодетных семей, размер которой составляет 20 %, 50 % или 70 % в зависимости от количества детей. Бесплатное питание предоставляется всем школьникам с первого по четвёртый класс, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей в пятых – одиннадцатых классах.