Какие доплаты положены пенсионерам, рассказали в Госдуме

14:45, 14 сентября 2026, ПАИ

Российские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты за северный и сельский стаж, содержание нетрудоспособных членов семьи, достижение 80-летнего возраста, а также особые заслуги перед страной. О действующих мерах поддержки рассказали в канале Госдумы в мессенджере Max.

Дополнительная ежемесячная денежная выплата предусмотрена для ветеранов, инвалидов, граждан, пострадавших от радиации, бывших несовершеннолетних узников фашизма, Героев России и Советского Союза, Героев Социалистического труда. В большинстве случаев она назначается автоматически.

Этим категориям пенсионеров также предоставляется набор социальных услуг, в который входят, в частности, лекарственное обеспечение и санаторно-курортное лечение. Вместо услуг можно выбрать денежную компенсацию.

Отдельная доплата предусмотрена пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. К ним относятся, например, несовершеннолетние дети, студенты очной формы обучения, пожилые родственники и инвалиды. За одного иждивенца выплачивается треть фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Доплату можно оформить максимум за трех членов семьи.

После достижения 80 лет перерасчет пенсии производится автоматически. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается на 100%. Прибавка назначается в месяце, когда пенсионеру исполняется 80 лет, а выплачивается со следующего месяца.

Пенсионерам с длительным стажем работы в сельской местности положена 25-процентная надбавка к фиксированной части пенсии. Для ее получения необходимо иметь не менее 30 лет стажа работы в сельской местности. При переезде в город эта выплата сохраняется.

Отдельные повышенные выплаты предусмотрены за работу на Севере. Пенсионерам с не менее чем 15 годами стажа в районах Крайнего Севера или 20 годами в приравненных к ним местностях пенсия повышается независимо от места проживания. При этом общий страховой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Если пенсионер работал в районах Крайнего Севера, фиксированная часть пенсии увеличивается на 50%, а при стаже в приравненных к ним местностях — на 30%.

Еще одна мера поддержки — дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед государством. Оно предусмотрено, в частности, для Героев России и Советского Союза, Героев Социалистического труда и Героев труда России, награжденных орденами, лауреатов государственных премий, чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Размер такой выплаты устанавливается в процентах от социальной пенсии и в зависимости от категории составляет 250%, 330% или 415%.

Полный перечень получателей и условия назначения выплат опубликованы на сайте Социального фонда России.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости в 2027 году будут индексироваться в два этапа – с 1 февраля и с 1 апреля.