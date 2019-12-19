Осужденный к году ограничения свободы гдович получил реальный срок за нарушение отбывания наказания

21:30, 19 декабря 2019, ПАИ

В Гдовском районе прокуратура поддержала представление уголовно-исполнительной инспекции c требованием о замене неотбытой части наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

Житель Гдовского района, осужденный Мировым судьей судебного участка № 3 Гдовского района Псковской области к 1 году ограничения свободы уклонялся от отбывания наказания, впоследствии скрылся от контроля инспекции, о перемене места проживания не уведомил. В связи с этим был объявлен в розыск.

За указанное нарушение начальник Псковского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области обратилась в суд с представлением о замене уклонисту неотбытой части наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы.

После обнаружения осуждённого Гдовским районным судом представление рассмотрено, в соответствии с заключением прокурора судом заменена нарушителю неотбытая часть наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы из расчёта один день лишения свободы за два дня ограничения свободы, с отбыванием в колонии-поселении.