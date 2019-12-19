В Псковской области в летних лагерях отдохнули более 300 трудных подростков

21:50, 19 декабря 2019, ПАИ

На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в четверг, 19 декабря, подвели итоги текущего года по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, заседание по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова провел руководитель Аппарата региональной Администрации Сергей Дмитриев.

Отмечалось, что более 200 трудных подростков приняли участие в сменах оздоровительных лагерей региона, временно трудоустроены были 54 несовершеннолетних. Среди школьников, состоящих на учете в правоохранительных органах, в лагерях отдохнуло 125 человек, а в трудовую деятельность были вовлечены 44 подростка.

Профилактическая работа с подростками проводилась не только в летний период. К примеру, во время осенних каникул на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе была организована профильная смена «Поверь в себя» для 75 несовершеннолетних до 15 лет, состоящих на учете в ПДН, КДН и образовательных учреждениях.

Комиссия поручила региональному Комитету по образованию поручено продолжить проведение профилактических мероприятий. УМВД рекомендовано организовать и провести в 2020 году 2-й этап профильной смены «Поверь в себя». Эта мера поможет поддержать тенденцию к снижению преступности и позволит совершенствовать институт наставничества в регионе. Уточняется, что в 2019 году количество подростков, имеющих проблемы с законом, сократилось почти на 2,5%, а число рецидивистов уменьшилось на 40%.

Члены комиссии также оценили результатов работы по трудоустройству граждан, освобожденных из исправительных учреждений, и отбывающих условное наказание.

В Псковской области с января по ноябрь 2019 года 120 человек, вышедших из мест лишения свободы, обратились в Центр занятости. С ними проведена профориентационная работа и предоставлена информация об имеющихся вакансиях. Для увеличения процента обращений за помощью в трудоустройстве комиссия поручила организовать взаимодействие регионального профильного Комитета и Центра занятости с исправительными учреждениями и органами ФСИН.

Итогом заседания стало утверждение плана работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Псковской области на 2020 год.