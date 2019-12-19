Школьники из Пскова и Псковского района победили в финале областного конкурса КВН

22:40, 19 декабря 2019, ПАИ

В Пскове прошел финал областного конкурса КВН на тему безопасности дорожного движения «О ПДД в шутку и всерьез». В нем приняли участие школьники из областного центра, Островского, Себежского, Псковского и Великолукского районов. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, только лучшие команды представили свои районы на областном финале игры веселых и находчивых. Отбор команд для участия в финале проводился заочно на основании оценки видеозаписей их выступлений. В областной финал КВН прошли пять команд.

Фото УГИБДД УМВД России по Псковской области

Первый конкурс традиционный - «Визитная карточка». Каждая из команд должна была подготовить презентационное выступление, раскрывающее принадлежность команды к игре и ее индивидуальность, а также соответствовать теме конкурса.

Следующий конкурс «Разминка команд» - своеобразная проверка находчивости и смекалки. Каждая команда готовила по два вопроса на любую из предложенных тем, связанную с безопасность дорожного движения. Участники по очереди задавали вопросы соперникам, которые после обсуждения озвучивали свой вариант ответа.

Фото УГИБДД УМВД России по Псковской области

Наиболее зрелищным стал конкурс «Домашнее задание». Он проводился в форме тематического выступления по теме: «Правила дорожные всем знать положено!». Здесь команды показали настоящий фейерверк фантазии и оригинального подхода к заданию. Разыгрывались различные юмористические сценки. Яркие костюмы участников делали представление ярким и праздничным. Новогодняя мишура, костюмы главных новогодних персонажей приблизили наступающий праздник.

Фото УГИБДД УМВД России по Псковской области

Конкурс капитанов – традиционный для КВН. И, пожалуй, самый трудный и ответственный. Капитаны всегда стремятся продемонстрировать способность молниеносно реагировать на самые непростые вопросы. Причем, их ответы должны быть не только веселыми и остроумными, но и обязательно с превосходным знанием Правил дорожного движения.

Фото УГИБДД УМВД России по Псковской области

И, наконец, заключительный конкурс - «Музыкальный». Здесь команды призывали всех детей вступать в движение юных инспекторов, которые ежедневно ведут активную работу в своих образовательных организациях по привитию ученикам важных знаний о безопасном поведении на улице и дороге и являются незаменимыми помощниками для сотрудников Госавтоинспекции.

Фото УГИБДД УМВД России по Псковской области

Подводя итоги конкурса, члены жюри поблагодарили всех участников за креативность и самоотдачу, поскольку они показали игру, где в каждой шутке – есть только доля шутки, а все остальное - серьезные выводы о безграмотности участников дорожного движения, об ответственности каждого и, конечно же, самих детей, за безопасную и здоровую жизнь.

Фото УГИБДД УМВД России по Псковской области

По итогам каждого конкурса-задания и общих итоговых результатов первое место в игре разделили между собой команды из Пскова «Да!» и из Псковского района «МВД - Мы властелины дорог!». Второе место присуждено посланцам Великолукского района «Без тормозов». Третье место заняла команда из Себежского района «Плохая компания!». Школьников наградили кубками, медалями, почетными грамотами и памятными подарками. Все остальные участники тоже получили дипломы и подарки. Не обошлось и без сладких сюрпризов от Деда Мороза.

Школьники получили заслуженные награды и в каждой номинации. Лучшей в номинации «Визитная карточка» и «Лучшая команда в разминке» стала команда из Псковского района, титул «Лучшее домашнее задание» получили представители Пскова. Кроме того, организаторы поощрили и трех самых лучших капитанов команд - «Да!» (Псков), «Без тормозов!» (Великолукский район), «МВД – Мы властелины дорог!» (Псковский район). В номинации «Лучший музыкальный номер» победила команда «Да!» (Псков). Победителям в каждой номинации вручена статуэтка, которая не только напомнит об участии в этом интересном мероприятии, но и займет почётное место в школьной и личной коллекциях.

Фото УГИБДД УМВД России по Псковской области

Чествовал победителей и участников игры начальник Управления Госавтоинспекции Псковской области полковник полиции Сергей Семёнов. Он вручил педагогам - руководителям команд благодарственные письма и цветы за их активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и неоценимый вклад в сохранение детских жизней. Завершая конкурс, руководитель региональной Госавтоинспекции пожелал ребятам быть законопослушными участниками дорожного движения, поздравил всех гостей и участников игры с наступающим Новым годом.

Конкурс проводился в рамках реализации федерального и регионального проектов «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по мероприятию «Организация работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения».