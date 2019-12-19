Дед Мороз и Снегурочка рассказали псковичам о правилах пересечения железнодорожных путей

23:00, 19 декабря 2019, ПАИ

Октябрьская железная дорога продолжает работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на переездах и пешеходных переходах. Как сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций ОЖД, 18 декабря, в преддверии новогодних праздников и детских каникул на двух железнодорожных переездах города Пскова состоялось профилактическое мероприятие с участием Деда Мороза и Снегурочки. В акции, направленной на повышение безопасности при пересечении железнодорожных путей, приняли участие железнодорожники Псковской дистанции пути и сотрудники Псковского ЛОВД на транспорте.

Фото службы корпоративных коммуникаций ОЖД

Особенностью рейда безопасности стало привлечение внимания юных пешеходов – учащихся окрестных школ. Специалисты Псковского железнодорожного узла поздравили участников акции с приближающимися праздниками, напомнили о правилах поведения при нахождении вблизи железнодорожной инфраструктуры, а также вручили подарки: яркие сумки, познавательные детские книги транспортной тематики и световозвращающие маячки.

Фото службы корпоративных коммуникаций ОЖД

На двух железнодорожных переездах Дед Мороз провел профилактические беседы с водителями, а также раздал световозвращающие жилеты и памятки с правилами безопасности, чтобы напомнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.

Фото службы корпоративных коммуникаций ОЖД

Железнодорожные переезды из-за высокой тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий остаются наиболее опасными участками дорог, требующими постоянного контроля. Анализ ДТП показывает, что большинство происшествий при пересечении железнодорожных путей связано с грубыми нарушениями правил дорожного движения водителями транспортных средств.

В границах Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской железной дороги в Псковской области эксплуатируется 210 железнодорожных переездов, из которых 194 регулируемых (в их числе 28 переездов с дежурными работниками). В течение 2019 года по вине автовладельцев произошло 4 дорожно-транспортных происшествия на территории Псковской области.