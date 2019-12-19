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Общество

ГИБДД сможет проверять всех водителей на алкоголь

МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования. Теперь сотрудники ГИБДД получат право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики, пишет газета «Известия».

Инициатива даст возможность осуществлять предварительные проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя. Тест предложат пройти даже тем водителям, которые не проявляют внешних признаков опьянения

В МВД уточнили, что с их помощью будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей. При этом автомобилисты имеют право отказаться от исследований.

Экспресс-тесты помогут в случае «неочевидности наличия характерных признаков алкогольного или наркотического опьянения». Сегодня сотрудники ГИБДД ориентируются на внешние проявления: запах алкоголя, неустойчивость походки, нарушение речи. Экспресс-тесты помогут точнее определить, есть ли опьянение.

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