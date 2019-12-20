Пскович стал лауреатом премии «Слово-2019»
Лауреатом премии Союза писателей России – «Слово-2019» стал председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России, российский прозаик Игорь Смолькин (Изборцев). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.
Лауреатами премии «Слово-2019» были награждены 11 человек, включая псковича. По словам Игоря Смолькина, премия «Слово-2019» стала для него приятной неожиданностью.
Награда псковичу была вручена на заседании секретариата общероссийской общественной организации «Союз писателей России» в Москве. В рамках заседания подводились итоги работы Союза писателей России за 2019 год.