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Общество

Пскович стал лауреатом премии «Слово-2019»

Лауреатом премии Союза писателей России – «Слово-2019» стал председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России, российский прозаик Игорь Смолькин (Изборцев). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Лауреатами премии «Слово-2019» были награждены 11 человек, включая псковича. По словам Игоря Смолькина, премия «Слово-2019» стала для него приятной неожиданностью.

Награда псковичу была вручена на заседании секретариата общероссийской общественной организации «Союз писателей России» в Москве. В рамках заседания подводились итоги работы Союза писателей России за 2019 год.

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