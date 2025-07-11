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Общество

Укладку нижнего слоя асфальта на улице Леона Поземского в Пскове завершили дорожники

Рабочие завершили укладку нижнего слоя асфальта на улице Леона Поземского в Пскове. В ближайшие дни начнётся подготовка к укладке верхнего слоя покрытия, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Бориса Елкина

Специалисть проложили новый тротуар от перекрёстка улиц Чудской и Леона Поземского до автобусной остановки «Льнокомбинат». Территория рядом благоустроена – грунт готов к посадке газона. Почти завершена укладка асфальта автобусных карманов.

«В связи с ремонтом дороги возникает серьёзная пробка, начиная от территории скейт-парка имени Александра Невского до улицы Ижорского Батальона. Просьба иметь это в виду и заранее обдумывать пути объезда!» – отметил Борис Елкин.

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