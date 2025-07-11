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Общество

Михаил Ведерников: Отряд «Дружина» успешно выполнил более двух тысяч поставленных задач

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил заслуги регионального отряда «Дружина» в содействии обороне и безопасности. Торжественное мероприятие прошло сегодня, 11 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Губернатор Псковской области наградил дружинников
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

Глава региона поздравил дружинников с двухлетней годовщиной создания отряда. Он также напомнил, что изначально у идеи организации такой структуры в Псковской области было немало критиков, так как многие не верили, что люди пойдут в отряд добровольцами.

В «Дружине» на сегодняшний день состоят как мужчины, так и женщины. Это представители не только силовых структур, но и других профессий. Всех участников отряда объединяет желание помогать людям. По словам Михаила Ведерникова, дружинники показывают высокую эффективность – им удалось успешно выполнить более двух тысяч поставленных задач. Вместе с этим правительство области делает всё, чтобы обеспечить группы современным оборудованием, внедорожниками, катерами, тепловизорами, антидроновыми системами.

Губернатор также поблагодарил псковских полицейских и пограничников, которые принимают участие в учениях «Дружины», делясь своими знаниями и опытом. Всего за два года прошло 267 учебных мероприятий.

Кроме того, Михаил Ведерников вручил благодарственные письма правительства Псковской области наиболее активным представителям отряда «Дружина», сотрудникам регионального УМВД и Пограничного управления Псковской области за содействие в организации обучения.

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