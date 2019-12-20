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Общество

Тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте в Псковской области вырастут в 2020 году

Фото: Сергей Герасимов.

С 1 января 2020 года в Псковской области вырастут тарифы на пригородные перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

С нового года стоимость проезда в поездах пригородного сообщения по территории Псковской области, в том числе стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет, составит 29 рублей за первые 10 километров, вне зависимости от дальности поездки и 2 рубля 96 копеек за каждый последующий километр после 10-го. Дети до 5 лет имеют право на бесплатный проезд, отметили в компании.

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