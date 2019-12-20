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Общество

Александр Котов: Сотрудники органов безопасности – патриоты, искренне преданные Родине

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил личный состав регионального управления ФСБ и ветеранов службы с профессиональным праздником — Днем работника органов безопасности РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что спецслужбы – опора государства. «Сотрудники органов безопасности защищают суверенитет России, отстаивают национальные интересы, ограждают общество от террористических угроз, оберегают жизнь граждан. Это люди, которые обладают особыми качествами, профессионалы с сильным характером, патриоты, искренне преданные Родине», - подчеркнул спикер облсобрания.

«От всей души желаю работникам органов безопасности успешного выполнения поставленных государством и обществом задач ради мирного и созидательного развития нашей страны», - заключил Александр Котов.

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