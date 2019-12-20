Обвинение предъявлено подозреваемому в убийстве преподавателю академии в Пскове

10:41, 20 декабря 2019, ПАИ

В Пскове 39-летнему преподавателю псковского филиала академии ФСИН России предъявлено обвинение по факту совершения убийства. Жертвой стала 54-летняя псковичка, приятельница подозреваемого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что в ночь с 12 на 13 декабря мужчина у себя дома распивал спиртное со своей знакомой. Между ними возникла ссора, после которой мужчина убил женщину. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вывез тело в лесополосу за пределами города и закопал. Однако позднее сам пришел в полицию и рассказал о случившемся.

Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.