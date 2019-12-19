В Пскове преподаватель одного из вузов признался в убийстве

10:23, 19 декабря 2019, ПАИ

В Пскове задержан убийца 54-летней женщины. Псковичку лишили жизни в собственной квартире. Сообщение об убийстве поступило в правоохранительные органы 18 декабря, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастен 39-летний местный житель, который подал заявление о явке с повинной. В ночь на 13 декабря во время застолья злоумышленник поссорился со своей знакомой и нанес ей телесные повреждения, из-за которых женщина скончалась.

Чтобы скрыть следы, подозреваемый вывез тело в лесополосу за пределами города и закопал.

В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался преподаватель псковского филиала академии ФСИН России.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее следователи планируют предъявить задержанному обвинение и направить в суд материалы для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Одним из громких преступлений осени 2019 года стала преступление, совершенное преподавателем исторического факультета СПбГУ Олегом Соколовым. 9 ноября его задержали по подозрению в убийстве бывшей студентки. В рюкзаке у мужчины нашли две женские руки и травматический пистолет, а по месту жительства — останки девушки. Мужчина рассказал следователям, что встречался с ней, они сильно поругались, и в состоянии аффекта он убил свою возлюбленную. После того как осознал, что произошло, решил избавиться от тела. На следующий день историк признался в убийстве. Олег Соколов признан вменяемым.