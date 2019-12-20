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Общество

Поделками школьников украсят ёлки во дворах Пскова

В Пскове новогодние ели украсят поделками школьников. Фото: Андрей Степанов.

Управляющие компании Пскова совместно с учащимися младших классов городских школ принимают участие в украшении города к новогодним и рождественским праздникам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, на территориях, которые обслуживает управляющая компания «Район №13», уже установлены праздничные елки по адресам Рижский проспект, 54 и 68, улица Юбилейная, 65а, также появится новогодняя ель и напротив гостиницы «Рижская». На территории УК «Пароменское» ёлка украсит двор дома №6 на улице Народной, «Городская управляющая компания» порадует псковичей новогодними деревцами по адресам улица Юбилейная, 64 и улица Военный городок - 3, дом №119.

В планах УК «Жилсервис» установка ёлок возле дома №50 и во дворе домов №24 и №28б на улице Кузбасской дивизии, а также у дома №7 на улице Ижорского батальона; УК «Псковжилсервис» планирует сделать это возле дома №6а на улице Балтийской. В УК «Микрорайон №6» сообщили, что собираются установить праздничное дерево на улице Вокзальной, 40, и что уже оплатили его покупку и доставку.

На территориях, обслуживаемых УК «Десятка Завеличье», будут установлены новогодние ёлки во дворах домов №6 и №8 на улице Западной, домов №91 и №95 на Рижском проспекте, а также возле домов №52, №64 и №67 на улице Коммунальной, у дома №44 на улице Юбилейной и дома №4 по улице Венской.

В управлении городского хозяйства администрации Пскова уточнили, что в этом году в украшении елок в микрорайонах после многолетнего перерыва снова принимают участие школьники. В частности, учащиеся младших классов уже смастерили своими руками украшения для елок, которые будут установлены неподалеку от их школ.

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