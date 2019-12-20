Инвестор из Польши планирует строительство деревообрабатывающего предприятия в Псковской области

12:22, 20 декабря 2019, ПАИ

Псковская область рассматривается в качестве площадки для строительства нового предприятия польской компании Paged SA. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Вопрос обсуждался в рамках встречи руководителя компании Даниеля Мзика, заместителем губернатора НинельСалагаевой и представителями ведущей компании по оказанию инжиниринговых услуг Консорциума КАЭС.

Инвестор планирует построить предприятие по производству высококачественного шпона и фанеры. В целом проект предполагает три этапа реализации: на первом - запуск производства березового шпона, на втором и третьем — переработка отходов и выпуск топливных гранул.

Как отметил представитель инвестора, продукция предприятия используется для производства мебели, при строительстве самолетов, яхт и автомобилей. В Псковской области планируется производить продукцию для экспорта. Только на первом этапе будет создано около 80 новых рабочих мест.

При этом компания намерена работать с местными поставщиками и уделять значительное внимание вопросам возобновления лесонасаждений.

Нинель Салагаева предложила рассмотреть в качестве площадки для строительства предприятия особую экономическую зону «Моглино» под Псковом.