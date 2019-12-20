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Подозреваемый в нарушении половой неприкосновенности ребенка заключён под стражу в Псковской области

В Псковской области по ходатайству следствия суд заключил под стражу 46-летнего жителя Великолукского района, подозреваемого в нарушении половой неприкосновенности ребенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Мужчина подозревается в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера). По версии следствия, 13 декабря в одном из населенных пунктов в Великолукском районе злоумышленник повалил девочку на землю и совершил в отношении нее действия сексуального характера. После чего подозреваемый скрылся.

Правоохранительные органы задержали мужчину спустя трое суток. Он скрывался в лесном массиве. В настоящее время, по ходатайству следствия суд в отношении злоумышленника избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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