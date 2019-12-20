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Общество

Пять мастерских открылись в Великолукском медицинском колледже

В Великолукском медицинском колледже при поддержке администрации Псковской области созданы пять мастерских (специальных учебных кабинета) по приоритетным направлениям здравоохранения России и национального движения «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

В колледже теперь функционируют мастерские по приоритетной группе компетенций: «Медицинский и социальный уход», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Фармацевтика». Открытие мастерских состоялось 19 декабря в рамках реализации выигранного гранта. Общая сумма гранта – 7 млн 201 тысяча 607 рублей, из них 5 млн 850 тысяч рублей – федеральная субсидия, 762 тысячи рублей – софинансирование Псковской области, 589 тысяч 607 рублей – небюджетные средства медицинского колледжа.

Великолукский медицинский колледж работает с 1930 года. За это время учреждение подготовило более семи тысяч дипломированных специалистов для здравоохранения Псковской области и России. Ежегодно по специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело» «Фармация», «Лабораторная диагностика» обучается до 400 студентов, среди них есть граждане Белоруссии, Украины и Латвии. Дополнительное образование в многофункциональном центре прикладных профессиональных квалификаций получает свыше 1000 медицинских сотрудников, для более чем 500 работников среднего звена учреждений здравоохранения и фармации Псковской области проводится аттестация на получение квалификационной категории. Все обучающиеся становятся участниками аккредитаций.

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