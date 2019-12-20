В колонию строгого режима отправится житель Пскова за убийство человека на больничной койке

15:55, 20 декабря 2019, ПАИ

Восемь лет лишения свободы — именно такой приговор вынес Псковский городской суд жителю Пскова за убийство человека. Отбывать этот срок он будет в колонии строгого режима.

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, 34-летний мужчина совершил убийство во время прохождения лечения в Псковском противотуберкулезном диспансере. Его жертвой стал другой пациент. Вместе они выпивали, затем между ними возникла ссора. Результатом стал удар ножом, от которого потерпевший скончался.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение смерти другому человеку» (ч.1 ст.105 УК РФ).

«Апелляционной инстанцией Псковского областного суда приговор Псковского городского суда в отношении мужчины признан законным и обоснованным. Приговор суда вступил в законную силу», - добавили в ведомстве.