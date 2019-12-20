Мемориальную доску в честь основательницы псковского хосписа открыли в Пскове

16:09, 20 декабря 2019, ПАИ

20 декабря в Пскове открыли мемориальную доску в честь основательницы псковского хосписа имени святой Марфы-Марии Людмилы Степановой. Её установили на фасаде хосписа на улице Свердлова, 20 , где работала Людмила Степанова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, почтить память Людмилы Степановой пришло много псковичей: родные, друзья, коллеги, представители органов власти.

«Людмила Валентиновна была человеком высочайшей нравственности и духовности, компетентным доктором, врачом по призванию, беззаветно преданным своей профессии. Велико ее душевное участие в жизни многих псковичей, неоценим тот вклад, который она внесла в развитие медицины в нашем городе. Много лет она провела рядом с людьми, уходящими из жизни от неизлечимой мучительной болезни, помогая страждущим пройти конец своего земного пути достойно, в кругу добрых, внимательных и терпеливых людей. Людмила Валентиновна стояла у истоков строительства терапевтического корпуса псковской городской больницы, областной детской больницы, уделяла большое внимание улучшению материально-технической базы медицинских учреждений города, внедрению новых медицинских технологий, повышению квалификации работников здравоохранения, реформированию аптечной системы. Трудясь много и беззаветно, она собрала вокруг себя неравнодушных людей, сплотила их и оставила в наследство работоспособный, дружный коллектив квалифицированных сотрудников, ориентированных на гуманное отношение к человеку, справляющемуся с тяжелейшими медицинскими и психологическими проблемами пациентов и их родственников», - подчеркнул заместитель главы Пскова Владимир Воробьев.

«Открывая эту мемориальную доску, мы отдаем дань уважения мужественной, сильной, доброй и бесконечно преданной своему призванию женщине - Людмиле Степановой. Поистине трудно переоценить ее заслуги перед Псковом, ее арсенал достижений велик. Она была не только компетентным врачом, доктором по призванию, но и человеком высочайшей нравственности и духовности», - отметил главный врач Псковской областной больницы Анатолий Волков.

На митинге также выступили заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, мэр Пскова с 1996 по 2000 годы Александр Прокофьев, коллеги по работе.

Дочь Ирина поблагодарила всех неравнодушных псковичей и представителей власти за помощь и увековечивание памяти матери.

В заключение все присутствующие возложили цветы к памятной доске.

Людмила Степанова имела звание «Отличник здравоохранения СССР», грамоты от администраций разного уровня, обкома профсоюза работников здравоохранения. В связи с 15-летием хосписа в 2008 году ее наградили медалью «За заслуги перед Псковом». За милосердие и долголетнюю инновационную социальную работу для тяжёлых больных в хосписе в 2014 году удостоена высокой награды Русской православной церкви - медали святой Евфросинии. В июле 2018 года ее имя посмертно занесли в книгу почета Пскова.