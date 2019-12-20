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Общество

Ограничен доступ к монументу «Ледовое побоище» под Псковом из-за последствий ураганного ветра

К памятнику на горе Соколиха временно ограничили проход. Фото: Sandy Avertch.

Доступ туристов к памятнику «Ледовое побоище» на горе Соколиха (Псковский район) ограничен. Причиной такого решения стало состояние монумента.

«Вследствие неблагоприятных погодных условий, сильными порывами ветра была сорвана навершие флагштока среднего ряда вымпелов монумента», - сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Данный монумент, уточнили в ведомстве, является объектом культурного наследия регионального значения и находится в оперативном управлении администрации Псковского района.

17 декабря между ГАУК ПО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» и администрацией района заключен контракт на проведение первоочередных противоаварийных работ. Выполнить их предстоит до 10 января 2020 года.

«Комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области по заявлению ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» на основании разработанной проектной документации будет выдано разрешение на проведение первоочередных противоаварийных работ на монументе, - сообщила глава комитета Наталья Тихомироа. - Комитетом в рамках своих полномочий будет проводиться систематическое наблюдение за выполнением первоочередных противоаварийных работ».

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