Жителю Изборска грозит 15 лет лишения свободы за убийство человека

16:43, 20 декабря 2019, ПАИ

Житель Изборска может провести в местах лишения свободы до 15 лет своей жизни. Поводом станут материалы возбужденных в отношении него уголовных дел. Как рассказали Псковскому агентству информации в прокуратуре Печорского района, мужчину обвиняют в причинении легкого вреда здоровью своей сожительнице (п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ) и убийстве человека (ч.1 ст.105 УК РФ).

Оба инцидента произошли в начале 2019 года. 22 февраля подозреваемый избил женщину, с которой проживает в Изборске. В ход пошел металлический разводной ключ. Удары наносились в область головы. А в ночь с 7 на 8 марта в том же доме он распивал спиртное с приятелем. В какой-то момент между мужчинами возник спор. «Действуя умышленно, он нанес гражданину Л. не менее 2 ударов раскладным ножом в область шеи, а также не менее 11 ударов разводным металлическим ключом в область головы и конечностей, от которых потерпевший скончался на месте», - сообщили в ведомстве.

Материалы переданы в Печорский районный суд.