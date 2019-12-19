Мастер-класс по воркауту для школьников прошёл в Пскове
В Пскове на территории школы №24 состоялась встреча атлетов регионального движения Street Workout и учеников данного учебного заведения, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.
Ребят познакомили с направлениями воркаута и рассказали о правилах ведения здорового образа жизни.
Кроме того, атлеты регионального движения Street Workout провели для школьников мастер-класс, а после дети смогли попробовать свои силы на уличной площадке.