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Общество

Крестный ход прошёл в Пскове

19 декабря в Пскове состоялся традиционный ежемесячный крестный ход вокруг города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской митрополии Русской православной церкви.

Крестный ход начался от храма Анастасии Узорешительницы и далее православные останавливались в разных местах города: возле часовни святого Георгия Победоносца, памятника павшим в Чечне воинам 6-й роты в Черёхе, храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах, монумента святому князю Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха, храма Воскресения Христова в Орлецах.

Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, а часть – на автобусе. Все это время совершалось пение молитвословий Господу Богу, Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим. В завершение крестоходцы с благоговением подошли к кресту и получили благословение на труды во славу Божию.

Крестные ходы вокруг Пскова совершаются ежемесячно. Данная традиция существует уже более 10 лет. За это время участниками крестных ходов стали более 5 тысяч человек.

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