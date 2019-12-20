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Общество

Центр цифрового образования детей открылся в Пскове

Фото из группы «Центр цифрового образования «IT-куб.Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

20 декабря в Пскове в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» официально открылся центр дополнительного образования детей «IT-куб». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Фото из группы «Центр цифрового образования «IT-куб.Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

На открытии центра, в частности, присутствовали депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению Владимир Яников, первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников, директора образовательных организаций Пскова.

Фото из группы «Центр цифрового образования «IT-куб.Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

На открытии отмечалось, что все педагоги центра прошли обучение в ведущих специализированных компаниях, а этим летом стали участниками очных образовательных сессий в компаниях Яндекс, Samsung, инновационном центре «Сколково».

Фото из группы «Центр цифрового образования «IT-куб.Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Уже в этом году в центре цифрового образования «IT-куб» начали обучение 400 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Они осваивают востребованные языки программирования, учатся разрабатывать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными, создавать виртуальную реальность, конструировать роботов и управлять ими, работать в команде, креативно мыслить. 1 тысяча 500 детей ежегодно будут принимать участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах «IT-Куб».

IT-куб – федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области IT, начиная с шести лет. Здесь дети не просто изучают информационные технологии, а создают программные проекты и продукты.

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