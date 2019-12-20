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Общество

Предприниматели пожаловались на затянувшийся ремонт на улице Яна Фабрициуса в Пскове

Более 70 предпринимателей в течение последних двух месяцев обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадию Мурылеву по поводу затянувшегося ремонта на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Как сообщил Псковскому агентству информации омбудсмен, особенную обеспокоенность начали проявлять арендаторы и владельцы близлежащих помещений, когда почти месяц работы на объекте практически не велись, и отсутствовала техника.

«На прилегающей территории расположены три крупных торговых центра и множество более маленьких предприятий сферы торговли и услуг. Однако ввиду труднодоступности указанных объектов из-за смены схемы движения общественного транспорта и серьезного оттока посетителей продажи существенно снизились, арендаторы массово отказываются от помещений, предприниматели несут серьезные убытки», - отметил омбудсмен.

По мнению Аркадия Мурылева, в таких ситуациях заказчик должен по возможности находить оптимальные выходы из ситуаций, изначально строить план работ таким образом, чтобы были учтены все мнения, в том числе мнение предпринимателей. На текущий момент в целях оказания содействия предпринимателям со стороны уполномоченного направлено письмо в адрес главы администрации Пскова.

Реконструкция улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской срывается в связи с тем, что подрядчик не может продолжить работы из-за отсутствия одной подписи в акте о сносе-обследовании зеленых насаждений. Документ подписали все члены комиссии, кроме депутата Псковской гордумы Григория Турчина.

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