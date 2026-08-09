Эксперты Роскачества предупредили о риске при смене номера телефона

15:36, 09 августа 2026, ПАИ

Смена номера телефона может обернуться потерей доступа к банковским приложениям и другим онлайн-сервисам, если вовремя не обновить данные. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов центра цифровой экспертизы Роскачества.

Специалисты пояснили, что номер – главный инструмент для восстановления доступа к аккаунтам. Если он перейдёт другому человеку, тот сможет войти в чужие профили через СМС-подтверждение. Мобильные операторы возвращают в оборот номера, которые не использовались от 90 до 270 дней.

В банковских приложениях и на «Госуслугах» одного СМС-кода для входа недостаточно – там действует дополнительная защита. Однако риск остаётся, если старый номер числится контактным. Специалисты рекомендуют заменить его в отделении банка или через поддержку приложения.

После смены номера стоит проверить все важные профили, обновить в них контактные данные, а для двухфакторной аутентификации использовать не СМС, а специальные приложения. Также эксперты советуют завершить подозрительные сессии и проверить список активных устройств.