Псковская область перевыполняет план по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

22:36, 20 декабря 2019, ПАИ

Псковская область перевыполняет план по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с главами районов 20 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, по плану Псковская область должна была сделать около 140 километров дорог, но в итоге сегодня регион выходит на показатель 170 километров. «Судя по всему, до конца года ещё 5-7 километров дорог дополнительно удастся сделать», - уточнил губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что на днях встречался замминистра транспорта РФ – руководителем федерального дорожного агентства Андреем Костюком, который сообщил, что деньги на дальнейшую реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» есть и будут выделяться. «Но, для того, чтобы привлечь значительно больше дополнительных средств, нам необходимо правильно выбирать приоритеты и правильно составлять заявки», - обратился к главам районов губернатор.

Глава региона также сообщил, что Росавтодор готов оказать поддержку Псковской области не только в ремонте и строительстве дорог, но и в капитальном ремонте нескольких мостов региона.