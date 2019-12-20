Выходные пройдут в Пскове в спортивном режиме

23:30, 20 декабря 2019, ПАИ

21 декабря в Пскове пройдут соревнования сразу по нескольким видам спорта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В 10:30 в спортивном клубе «Самсон» (улица Железнодорожная, 5а) начнется регистрация участников на чемпионат Пскова по армрестлингу. Соревнования стартуют в 12:00. Спортсмены будут разделены по возрасту (юниоры - до 21 года, мужчины - старше 21 года) и по весу. Отдельно выступят юные воспитанники спортивного клуба «Самсон». Для них определены 2 категории по уровню подготовки - «любители» и «профи». Всего в соревнованиях примут участие около 40 человек. Организатором чемпионата выступает федерация армрестлинга Псковской области.

Также в субботу с 9:30 в спортивном зале кооперативного техникума (улица Калинина, 13) будет проходить регистрация спортсменов на новогодний турнир по настольному теннису. Начало соревнований запланировано на 12:00. К участию приглашаются все спортсмены, без возрастных ограничений. По итогам турнира будут награждены лучшие 6 спортсменов в мужском разряде, 3 спортсменки - в женском, а также лучший юниор и юниорка (возрастная категория до 18 лет). Организатор турнира - федерация настольного тенниса Псковской области при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.

Оба выходных дня, 21 и 22 декабря, в спортивном комплексе «Олимп» (деревня Борисовичи, улица Балтийская, 11) будет проходить кубок Псковской области по художественной гимнастике. В субботу соревновательный день продлится с 12:00 до 19:00, в воскресенье - с 10:00 до 17:00.

В кубке Псковской области примут участие спортсмены от 10 до 18,5 лет из Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга и Сыктывкара. По итогам соревнований лучшие гимнасты будут отобраны для участия в первенстве Северо-Западного федерального округа. Организуют турнир федерация художественной гимнастики Псковской области и комитет по спорту Псковской области.