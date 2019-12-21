Около 200 спортсменов соберет Чемпионат и Первенство Псковской области по кикбоксингу в Острове

09:53, 21 декабря 2019, ПАИ

21 декабря в Острове на базе школы №7 пройдет чемпионат и первенство Псковской области по кикбоксингу. В соревнованиях примут участие как дети, так и взрослые, турнир соберет около 200 спортсменов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Вице-президент Федерации кикбоксинга Псковской области, заслуженный тренер России Александр Лоско рассказал, что в регионе кикбоксингом занимаются более 1 тысяи человек. В Псковскую область этот вид единоборства пришел в 1993 году, когда был открыт первый тематический клуб в Пскове, который собрал Валерий Дрогунов.

«Основными точками роста кикбоксига являются кроме двух столиц - Печоры, Струги, Плюсса, Порхов и Остров. Мы пробовали уже проводить крупные форумы в райцентрах и это хорошая мотивация для тренеров и спортсменов, живущих там показать себя, также это пользуется и определенным зрительским интересом», - пояснил тренер.

В активе псковской школы кикбоксинга три чемпиона мира - Роман Веселов (дважды), Владислав Финогенов и Гайк Егетян. Ветеранов спорта догоняют новые кикборксеры. Сегодня в мировом рейтинге юниоров в весе до 74 килограммов – Данила Герасимов.

Предварительные бои стартуют в 11:00, открытие и финалы начнутся с 13:00.