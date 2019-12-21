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Общество

Сроки выплат январских пенсий объявил Пенсионный фонд России

В конце декабря россияне получат январские пенсии авансом. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Решение было принято на заседании правления фонда 20 декабря, пишет газета «Известия».

В частности, тем, кто получает выплаты по почте, ПФР перечислит деньги 25 декабря, на банковские счета - 27-го. При этом в ведомстве уточнили, что пенсионеры, которые получают средства на карту, деньги будут перечислены 30 декабря. По почте доставка будет организована с 3 января, согласно стандартному графику.

В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в конце 2019 года вырос в среднем с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей в месяц.

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