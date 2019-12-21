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Общество

Новогодние подарки подорожали в России

В ноябре 2019 года в России выросли цены на большую часть новогодних подарков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата

Согласно данным ведомства, сильнее всего выросла стоимость туш для ресниц (на 4,9%, до 464 рублей) и шоколад (на 4,8%, до 874,85 рубля за 1 кг).

Кроме того, на 3,8%, до 826,6 рубля, подорожали кастрюли из эмалированной или нержавеющей стали, а полотенца — на 3,5%, до 320,7 рубля.

Чуть меньше выросли в цене туалетная вода, книги, мягкие игрушки и коньяк. В то же время в министерстве отметиили, что смартфоны подешевели на 5,65%, до 8 тыс. 227 рублей.

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