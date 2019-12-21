Мобильный телефон украл мужчина из квартиры соседа в Великих Луках

17:27, 21 декабря 2019, ПАИ

В Великих Луках мужчина украл из квартиры соседа мобильный телефон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Инцидент произошел 19 декабря в доме на улице Дворецкой. Телефон украли у 44-летнего великолучанина, ущерб составил 9 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию. Стражи порядка вскоре задержали подозреваемого, которым оказался 47-летний сосед потерпевшего, который, как выяснилось, накануне побывал у него в гостях.

Мужчина дал признательные показания. Но похищенный мобильник он уже успел продать. Возбуждено уголовное дело.