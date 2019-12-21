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Общество

Мобильный телефон украл мужчина из квартиры соседа в Великих Луках

В Великих Луках мужчина украл из квартиры соседа мобильный телефон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Инцидент произошел 19 декабря в доме на улице Дворецкой. Телефон украли у 44-летнего великолучанина, ущерб составил 9 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию. Стражи порядка вскоре задержали подозреваемого, которым оказался 47-летний сосед потерпевшего, который, как выяснилось, накануне побывал у него в гостях.

Мужчина дал признательные показания. Но похищенный мобильник он уже успел продать. Возбуждено уголовное дело.

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