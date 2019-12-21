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Общество

Великолучанин ударил ножом в живот посетителя бара

В Великих Луках мужчина устроил разбойное нападение в баре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

20 декабря в 21:30 к наряду вневедомственной охраны Росгвардии, который находился на маршруте патрулирования, обратилась женщина, которая рассказала, что в баре на Октябрьском проспекте мужчина ударил одного из посетителей ножом в живот, а другого бутылкой по голове.  Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили и задержали подозреваемого, который попытался скрыться в подсобном помещении бара. Им оказался 41-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства правонарушителя передали сотрудникам полиции. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

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