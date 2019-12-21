Новые машины скорой помощи переданы больницам Псковской области

21:56, 21 декабря 2019, ПАИ

51 новое транспортное средство передано медицинским учреждениям Псковской области. 21 декабря прошли две церемонии вручения ключей работникам межрайонных и районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов.

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, ключи от автомобилей лично вручил губернатор Михаил Ведерников.

11 автомашин «Шевроле Нива» передали фельдшерско-акушерским пунктам в Бежаницкий, Новосокольнический, Псковский, Великолукский, Пушкиногорский, Струго-Красненский, Себежский, Порховский, Невельский и Опочецкий районы. На эти цели было направлено 7,5 млн рублей. В ведомстве подчеркнули, что весь транспорт - повышенной проходимости, что востребовано в условиях сельских грунтовых дорог. Об этом прозвучала просьба в августе на встрече главы региона с работниками медицинских учреждений.

«Отсутствие транспорта у фельдшеров на местах является одной из главных проблем здравоохранения в регионе. Если проект будет востребован, мы предусмотрим деньги на данную программу в следующем году и в дальнейшей перспективе», — сказал глава региона.

Еще 40 машин отправились в 22 муниципалитета. Это кареты скорой помощи класса «В» и два реанимобиля для Пскова и Великих Лук.

В целом в 2019 году автопарк медучреждений области пополнился 92 новенькими машинами, на эти цели выделено более 120 млн рублей.