В Великих Луках будущих мам научили основам грудного вскармливания
В женской консультации поликлиники № 3 Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы прошла встреча «Школы материнства», посвящённая грудному вскармливанию, сообщили ПАИ в региональном минздраве.
Врач-педиатр Софья Худякова рассказала будущим и молодым мамам, как правильно прикладывать ребёнка к груди, налаживать лактацию и предупреждать возможные проблемы. Участницы также обсудили распространённые ошибки и трудности, с которыми сталкиваются женщины в первые месяцы материнства.
На встрече можно было задать врачу волнующие вопросы и получить практические рекомендации. Одна из участниц отметила, что лекция помогла ей избавиться от страхов и мифов, а также почувствовать себя увереннее благодаря конкретным советам и открытому разговору без осуждения.
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