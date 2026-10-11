В Великих Луках будущих мам научили основам грудного вскармливания

19:29, 11 октября 2026, ПАИ

В женской консультации поликлиники № 3 Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы прошла встреча «Школы материнства», посвящённая грудному вскармливанию, сообщили ПАИ в региональном минздраве.

Врач-педиатр Софья Худякова рассказала будущим и молодым мамам, как правильно прикладывать ребёнка к груди, налаживать лактацию и предупреждать возможные проблемы. Участницы также обсудили распространённые ошибки и трудности, с которыми сталкиваются женщины в первые месяцы материнства.

На встрече можно было задать врачу волнующие вопросы и получить практические рекомендации. Одна из участниц отметила, что лекция помогла ей избавиться от страхов и мифов, а также почувствовать себя увереннее благодаря конкретным советам и открытому разговору без осуждения.