Косуля и лиса попали в фотоловушку в лесах Псковской области

17:58, 11 октября 2026, ПАИ

Косуля и лиса попали в фотоловушку в лесах Псковской области. Об этом рассказал фотоохотник, блогер, путешественник Гарри Невельски в своей группе «Лесной репортёр | Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте».

«Благодаря камерам я могу посмотреть, кто ходил по моему участку в деревне в прошлом месяце, пока я был в своих походах на севере», – отметил автор публикации.

Фотоохотник и блогер Гарри Невельский на протяжении нескольких лет ведёт систематические наблюдения за дикими животными в Пустошкинском районе с помощью сети фотоловушек.

Ранее в его объективы уже попадали косули, лоси, медведи, рыси и волки. В июне 2026 года Невельский сообщил, что вблизи его деревни обитает семейство медведей: изначально он предполагал наличие трёх особей, однако фотоловушка зафиксировала четыре. Тогда блогер отметил, что звери «благополучно вскрыли» одну из камер, расположенную в ста метрах от жилья.