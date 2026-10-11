Путин поздравил с днём рождения бывшую узницу концлагерей из Струг Красных

19:02, 11 октября 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Нелли Бармашовой из Струг Красных, которой 11 октября исполнилось 86 лет, сообщает газета «Струги». В годы Великой Отечественной войны она, будучи младенцем, вместе с семьёй попала в фашистский концлагерь в Финляндии.

Поздравить именинницу приехал первый заместитель главы администрации Стругокрасненского округа Сергей Андреев. Он передал ей телеграмму от президента, а также цветы и подарки от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы округа Александра Волкова. С днём рождения Нелли Бармашову также поздравила председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева.

Нелли Бармашова родилась в городе Пушкине. Когда началась война, ей было всего несколько месяцев. Вместе с родителями и другими родственниками её угнали в концлагерь в Финляндию. Из тех лет она помнит голод и трёхъярусные нары.

После войны семья переехала в Стругокрасненский район. Нелли Бармашова получила ветеринарное образование, затем окончила культпросветучилище и работала в сельском клубе. Позже перешла в детский сад в деревне, где трудилась заведующей до выхода на пенсию.

У Нелли Бармашовой пятеро детей, семеро внуков и правнучка. Сейчас она живёт с дочерью и, по собственным словам, чувствует себя счастливой благодаря любви и заботе близких.