Заявка на дополнительный медтранспорт подана Псковской областью в Минздрав на 2020 год

22:04, 21 декабря 2019, ПАИ

Для организации работы медицинских учреждений Псковской области необходимо поставить в регион еще 35 единиц техники. Такие цифры озвучила 21 декабря председатель комитета по здравоохранению области Марина Гаращенко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Она подчеркнула, что в этом случае количество машин станет оптимальным.

Псковская область подала соответствующую заявку в министерство здравоохранения РФ на 2020 год.

Кроме того, по поручению губернатора Михаила Ведерникова в регионе будет проработан вопрос полного оборудования парка автомобилей скорой помощи спутниковой системой навигации.

Как отметили в ведомстве, после открытия единого диспетчерского центра в Пскове операторы смогут в режиме онлайн отслеживать местонахождение всех машин скорой помощи.