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Общество

Заявка на дополнительный медтранспорт подана Псковской областью в Минздрав на 2020 год

Для организации работы медицинских учреждений Псковской области необходимо поставить в регион еще 35 единиц техники. Такие цифры озвучила 21 декабря председатель комитета по здравоохранению области Марина Гаращенко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Она подчеркнула, что в этом случае количество машин станет оптимальным. 

Псковская область подала соответствующую заявку в министерство здравоохранения РФ на 2020 год. 

Кроме того, по поручению губернатора Михаила Ведерникова в регионе будет проработан вопрос полного оборудования парка автомобилей скорой помощи спутниковой системой навигации. 

Как отметили в ведомстве, после открытия единого диспетчерского центра в Пскове операторы смогут в режиме онлайн отслеживать местонахождение всех машин скорой помощи. 

 

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