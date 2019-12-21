Заявка на дополнительный медтранспорт подана Псковской областью в Минздрав на 2020 год
Для организации работы медицинских учреждений Псковской области необходимо поставить в регион еще 35 единиц техники. Такие цифры озвучила 21 декабря председатель комитета по здравоохранению области Марина Гаращенко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Она подчеркнула, что в этом случае количество машин станет оптимальным.
Псковская область подала соответствующую заявку в министерство здравоохранения РФ на 2020 год.
Кроме того, по поручению губернатора Михаила Ведерникова в регионе будет проработан вопрос полного оборудования парка автомобилей скорой помощи спутниковой системой навигации.
Как отметили в ведомстве, после открытия единого диспетчерского центра в Пскове операторы смогут в режиме онлайн отслеживать местонахождение всех машин скорой помощи.